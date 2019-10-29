Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 29.10.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 13:07

oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? ? İade şartları...

indirimleri başladı. İndirim fırsatından faydalanan oyun severler satın aldıkları bazı oyunları iade etmek istiyorlar. Bu nedenle internet üzerinde iade etme işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Steam'ın resmi interne adresinde merak edilen sorulara yanıt verildi. Peki, etme şartları neler? Steam oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? ?

Steam oyun iade etme işlemi nasıl yapılır?

oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? Steam'de 28 Ekim'de başlayan indirim 1 Kasım'da sona erecek. Daha çıkmamış olan oyunu şimdiden indirimli bir şekilde satın alma fırsatı yakalayan oyunseverler, satın aldıkları bazı oyunları iade etmek istiyorlar. Steam tarafından yapılan açıklamada, iadelere dair merak edilen tüm sorular yanıtlandı. Peki, etme şartları neler? Steam oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? ? İşte tüm detaylar...

STEAM OYUN İADE ETME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Steam üzerinde yağılan neredeyse her satın alım için herhangi bir sebeple iade talebinde bulunulabiliyor. Yanlışlıkla alınan oyun ya da bir saat oynanıp beğenilmeyen bir oyun. Steam tarafından iade süresi dolmadan, iade talebi açabilirsiniz. İade süresi ise oyununun oynanma süresi iki saati geçtiği zaman dolmaktadır.

İade talebini Steam'in help.steampowered.com internet adesi üzerinden açabilirsiniz. Steam tarafından yapılan açıklamada, iade şartlarının dışında bile olunduğunda iade talebinde bulunulabileceği bu talebin Steam tarafından değerlendirileceği bildirildi.

STEAM'DE İADE EDİLEN OYUNUN PARASI NE ZAMAN GELİR?

Onaydan sonraki bir hafta içinde satın alma işleminize yönelik tam bir iade yapılacak. İadeyi Steam Cüzdanı üzerinden veya satın alma işlemini yaptığınız ödeme yöntemi ile geri alabileceksiniz. Herhangi bir sebeple, kullandığınız ödeme yöntemi ile Steam tarafından iade işlemi yapılamazsa, iade edilecek miktar Steam Cüzdanınıza eklenecek.

STEAM NEDİR?

2003 yılında Valve Corporation tarafından dijital oyun dağıtımı amacıyla kurulan firma, günümüzde video oyun sektöründeki birçok oyunun dağıtım hakkına sahip. ABD'nin en prestijli iş ve ekonomi dergisi olan Forbes'e göre bugün Steam platformunun net değeri 2 milyar doların üzerinde. Steam'in mimarı olan Gabe Newell ise 2019 verilerine göre 4 milyar dolarlık bir servete sahip.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriSteam oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? Steam'de iade edilen oyunun parası ne zaman gelir? İade şartları...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri