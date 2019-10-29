Steam oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? Steam'de 28 Ekim'de başlayan indirim 1 Kasım'da sona erecek. Daha çıkmamış olan oyunu şimdiden indirimli bir şekilde satın alma fırsatı yakalayan oyunseverler, satın aldıkları bazı oyunları iade etmek istiyorlar. Steam tarafından yapılan açıklamada, iadelere dair merak edilen tüm sorular yanıtlandı. Peki, Steam oyun iade etme şartları neler? Steam oyun iade etme işlemi nasıl yapılır? Steam'de iade edilen oyunun parası ne zaman gelir? İşte tüm detaylar...

STEAM OYUN İADE ETME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Steam üzerinde yağılan neredeyse her satın alım için herhangi bir sebeple iade talebinde bulunulabiliyor. Yanlışlıkla alınan oyun ya da bir saat oynanıp beğenilmeyen bir oyun. Steam tarafından iade süresi dolmadan, iade talebi açabilirsiniz. İade süresi ise oyununun oynanma süresi iki saati geçtiği zaman dolmaktadır.

İade talebini Steam'in help.steampowered.com internet adesi üzerinden açabilirsiniz. Steam tarafından yapılan açıklamada, iade şartlarının dışında bile olunduğunda iade talebinde bulunulabileceği bu talebin Steam tarafından değerlendirileceği bildirildi.

STEAM'DE İADE EDİLEN OYUNUN PARASI NE ZAMAN GELİR?

Onaydan sonraki bir hafta içinde satın alma işleminize yönelik tam bir iade yapılacak. İadeyi Steam Cüzdanı üzerinden veya satın alma işlemini yaptığınız ödeme yöntemi ile geri alabileceksiniz. Herhangi bir sebeple, kullandığınız ödeme yöntemi ile Steam tarafından iade işlemi yapılamazsa, iade edilecek miktar Steam Cüzdanınıza eklenecek.

STEAM NEDİR?

2003 yılında Valve Corporation tarafından dijital oyun dağıtımı amacıyla kurulan firma, günümüzde video oyun sektöründeki birçok oyunun dağıtım hakkına sahip. ABD'nin en prestijli iş ve ekonomi dergisi olan Forbes'e göre bugün Steam platformunun net değeri 2 milyar doların üzerinde. Steam'in mimarı olan Gabe Newell ise 2019 verilerine göre 4 milyar dolarlık bir servete sahip.