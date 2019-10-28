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  • 28.10.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 22:35

'tan 'Akıncı' paylaşımı

Müdürü , resmi hesabından, Aracı ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı. Bayraktar yaptığı paylaşımda ", yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

Müdürü , resmi hesabından, Aracı ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi 'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda ", yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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