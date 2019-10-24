Mesajlaşma uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan WhatsApp iki yeni özellikle gündeme geldi. Kullanıcıların işine yarayacak iki özelliği yakından güncellemeyle sunacak olan WhatsApp yaptığı yeniliklerle çok konuşulacak. Peki, WhatsApp'a hangi özellikler gelecek? İşte milyonların merakla beklediği o özellikler...

KAPATMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde yeni özelliğiyle güncelleme alacak olan WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak.