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  • 24.10.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 20:05

'ta sevindirecek gelişme! Yeni dönemde milyonların beklediği modun görüntüsü ortaya çıktı

Dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulununan mesajlaşma uygulaması , yeniliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yaptığı iyileştirmelerle gündeme gelen WhatsApp yine çok konuşulacak bir özelliği kullanıcılarına sunacak. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen karanlık mod kullanıma girecek. Aynı zamanda WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak. Söz konusu özelliklerin yakın bir süreçte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Merak ediliyordu! WhatsApp'ta modun görüntüsü ortaya çıktı!

Mesajlaşma uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan WhatsApp iki yeni özellikle gündeme geldi. Kullanıcıların işine yarayacak iki özelliği yakından güncellemeyle sunacak olan WhatsApp yaptığı yeniliklerle çok konuşulacak. Peki, WhatsApp'a hangi özellikler gelecek? İşte milyonların merakla beklediği o özellikler...

KAPATMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde yeni özelliğiyle güncelleme alacak olan WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak.

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