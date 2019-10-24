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  • 24.10.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:19

larda bir devrin sonu geliyor! Yeni dönemde SIM kartlar artık böyle kullanılmaya başlanacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından piyasaya sürülen son model cihazlar teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Bu cihazların merak edilen özelliklerinden birisi ise eSIM teknolojisi oldu. Bu ların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisiyle beraber SIM kartlar tarih olacağı konuşuluyor. İşte yakın bir süreçte milyonlarca telefonda yer alacak yeni teknoloji...

Telefonlarda bir devrin sonu geliyor! Artık SIM kartlar...

Teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler için yeni bir haber geldi. Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor. Hürriyet'in haberine göre eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

YENİ SIM TEKNOLOJİSİNDE NELER OLACAK?

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçen yıl tanıtılan iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.

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