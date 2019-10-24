Instagram'dan milyonları ilgilendiren yeni karar! Sakıncalı bulunan bazı özellikler kaldırılacak

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan video ve fotoğraf uygulaması Instagram yeni aldığı kararla çok konuşulacak. Instagram tarafından yapılan açıklamada estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerinin kaldırılacağı belirtildi. İşte kararla ilgili detaylar...
RUH SAĞLIĞI İÇİN SAKINCALI GÖRÜLÜYOR
Instagram'ın sahibi olan Facebook, yaptığı duyuruda bu adımın insanların akıl ve ruh sağlığını korumak için atıldığını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.