Instagram'dan milyonları ilgilendiren yeni karar! Sakıncalı bulunan bazı özellikler kaldırılacak

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan video ve fotoğraf uygulaması Instagram yeni aldığı kararla çok konuşulacak. Instagram tarafından yapılan açıklamada estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerinin kaldırılacağı belirtildi. İşte kararla ilgili detaylar...

RUH SAĞLIĞI İÇİN SAKINCALI GÖRÜLÜYOR

Instagram'ın sahibi olan Facebook, yaptığı duyuruda bu adımın insanların akıl ve ruh sağlığını korumak için atıldığını belirtti.