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  • 24.10.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:34

Instagram'dan milyonları ilgilendiren yeni karar! Sakıncalı bulunan bazı özellikler kaldırılacak

Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram yeni bir kararla gündeme geldi. Facebook'un bünyesinde yer alan Instagram'dan yapılan açıklamada estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerinin kaldırılacağı duyuruldu. Sosyal medya devinin bu kararının arkasında insanların ruh ve akıl sağlığına zarar vermesinden endişe edildiği belirtiliyor.

Instagram'dan yeni karar! Sakıncalı bulunan o özellikler...

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan video ve fotoğraf uygulaması Instagram yeni aldığı kararla çok konuşulacak. Instagram tarafından yapılan açıklamada estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerinin kaldırılacağı belirtildi. İşte kararla ilgili detaylar...

RUH SAĞLIĞI İÇİN SAKINCALI GÖRÜLÜYOR

Instagram'ın sahibi olan Facebook, yaptığı duyuruda bu adımın insanların akıl ve ruh sağlığını korumak için atıldığını belirtti.

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