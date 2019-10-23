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  • 24.10.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:15

Pie ve Android 10 si alan cep telefonu marka ve modeller! İşte Android 10 ve Android Pie özellikleri

, Q olacağını düşündüğümüz yeni sürümün adının Android 10 olduğunu açıkladı. Peki Android 10 sini hangi telefonlar alacak? Hem emin olduğumuz hem de güncellemeyi yüksek ihtimalle alacağını düşündüğümüz telefonları listeledik. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... , Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Hemen kontrol edin! Baştan aşağı değişiyor

Android 10 ve Android Pie oldukça popüler olan güncellemeler olarak öne çıkıyor. Fakat Android'in yeni işletim sistemi Android 10, büyük bir hata ile piyasaya sürüldü. Piyasaya sunulmasının üzerinden 24 saat geçmeden bulunan hata, kullanıcılarına zor anlar yaşatmıştı. Ülkemizdeki milyonlarca cep telefonu kullanıcısı Android 10 ve Android Pie güncellemesi alan telefonları oldukça merak ediyor. Sayfamızda oldukça detaylı olarak verdik. Bu arada Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.

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H&#252;seyin Hüseyin

Huawei mate 20 lite ta gelecekmi gelecekse ne zaman teşekkür şimdiden

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2019 22:49
isminiz isminiz

Huawei mate 10 lite gelmedi sonra çıkan modellere geldi birdaha almam üstelik bir tlf 2 sürüm vermek zorunda her firma araştırın isterseniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2019 21:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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