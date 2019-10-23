Android 10 ve Android Pie oldukça popüler olan güncellemeler olarak öne çıkıyor. Fakat Android'in yeni işletim sistemi Android 10, büyük bir hata ile piyasaya sürüldü. Piyasaya sunulmasının üzerinden 24 saat geçmeden bulunan hata, kullanıcılarına zor anlar yaşatmıştı. Ülkemizdeki milyonlarca cep telefonu kullanıcısı Android 10 ve Android Pie güncellemesi alan telefonları oldukça merak ediyor. Sayfamızda oldukça detaylı olarak verdik. Bu arada Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.

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