Google, Android Q olacağını düşündüğümüz yeni sürümün adının Android 10 olduğunu açıkladı. Peki Android 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? Hem emin olduğumuz hem de güncellemeyi yüksek ihtimalle alacağını düşündüğümüz telefonları listeledik. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

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