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  • 23.10.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:19

yeni kuralları açıkladı! Milyonlar şokta! WhatsApp bunu yapanı mahkemeye veriyor

ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Whatsapp gündelik hayatımızı oldukça kolaylaştırmış durumda. Bu bağlamda Whatsapp kullanırken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde adap kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Örnek vermek gerekirse gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmektir. WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıyı geçtiği belirtiliyor. Whatsapp'ta grup kuralları nelerdir? Whatsapp'ta neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aman dikkat! WhatsApp bunu yapanı mahkemeye veriyor

Akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez iletişim platformlarından WhatsApp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline geldi. Çeşitli gruplara da üye olduğumuz Whatsapp'ta grup kuralları nelerdir? Whatsapp'ta neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Whatsapp'ta uyulması gereken kurallar bu haberde... Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

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