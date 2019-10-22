Akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez iletişim platformlarından WhatsApp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline geldi. Çeşitli gruplara da üye olduğumuz Whatsapp'ta grup kuralları nelerdir? Whatsapp'ta neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Whatsapp'ta uyulması gereken kurallar bu haberde... Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

TÜM WHATSAPP HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ