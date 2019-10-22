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  • 22.10.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 12:21

Milyonlara güzel haber! ’a 4 yeni özellik birden

Dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı olan ve devi Facebook'un bünyesinde bulunan 'a peşi sıra gelmeye devam ediyor. WhatsApp leri sayesinde kullananların hayatı daha da kolaylaşıyor. Bu anlamda WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu. Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. '' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek. Bu arada Whatsapp kendi kendini imha eden mesajları test ediyor. İşte WhatsApp’a gelen yeni özellikler ve tüm detaylar sayfamızda

WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için pek çok yenilik içeriyor. WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle kullanıcılarına sunacağı özelliklerin tümü belli oldu. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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