Whatsapp ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Whatsapp gündelik hayatımızı oldukça kolaylaştırmış durumda. Bu bağlamda Whatsapp kullanırken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde adap kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Örnek vermek gerekirse gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmektir. WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıyı geçtiği belirtiliyor. Whatsapp'ta grup kuralları nelerdir? Whatsapp'ta neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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