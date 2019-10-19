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  • 19.10.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 17:24

'ta milyonlar uzun bir süredir bekliyordu! O modla birlikte kullanım daha da rahat olacak

Milyonlarca kişinin kullandığı tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler yakından takip ediliyor. WhatsApp'ta özelliği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle göz konforu sağlaması nedeniyle tercih edilecek olan karanlık modda bazı seçenekler yer alacağı konuşuluyor. WhatsApp kullanıcıları ise büyük bir heyecanla karanlık modun geleceği günü bekliyor.

WhatsApp'ta artık o mod aktif olacak! Kullanımı artık...

Popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliğiyle çok konuşulacak. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'a gelecek karanlık mod özelliği için heyecan devam ediyor. Pek çok uygulamada yer alan karanlık mod göz konforu sağlaması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Heyecanla beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor.

KISA BİR SÜRE SONRA KULLANIMA SUNULACAK

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.

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