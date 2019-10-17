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  • 18.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:09

'a beklenen özellik paylaşıldı! Milyonları oldukça sevindirdi! İşte WhatsApp'ın yeni görüntüsü

herkesin heyecanla beklediği özelliği paylaştı. Bu bağlamda Whatsapp leri ile kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Whatsapp'ın yaptığı her yenilik gündem oluyor. Son olarak WhatsApp'ın karanlık temasına dair yeni görüntüler görseller paylaşıldı. WABetaInfo tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda WhatsApp, ilerleyen dönemlerde karanlık tema özelliğine kavuşacak. Bu özellik kullanıcılar tarafından "açık", "karanlık" ve "sistem temelli" olarak seçilebilecek. Kullanıcılar ayrıca, telefonlarındaki sistemsel temaya göre de WhatsApp'ta hangi temanın kullanılacağını belirleyebilecekler. Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın yeni özelliklere odaklanabilmek için bu kararı aldığı konuşuluyor.

Milyonları sevindirdi! WhatsApp'ın yeni görüntüsü paylaşıldı

WhatsApp'ın yeni görüntüsü heyecan yarattı. WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir merakla beklenen özellik geliyor. WhatsApp geliştiricileri, Android platformu için yeni bir beta sürüm yayınladı. Yayınlanan sürüm, WhatsApp'ın uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gözler önüne seriyor. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz.

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