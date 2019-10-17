WhatsApp'ın yeni görüntüsü heyecan yarattı. WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir merakla beklenen özellik geliyor. WhatsApp geliştiricileri, Android platformu için yeni bir beta sürüm yayınladı. Yayınlanan sürüm, WhatsApp'ın uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gözler önüne seriyor. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz.

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