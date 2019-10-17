Son dakika... Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Saat 14.50 itibarıyla dünya genelinde yaşanan sorun Türkiye'de de hissediliyor. Canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram ve WhatsApp'ta arıza olduğu görülüyor. Peki, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a saat 14.50 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sorunun erişim yoğunluğundan olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Canlı arıza haritası üzerinde Instagram sorunu şu şekilde görülüyor:

WhatsApp uygulamasındaki sorun da aynı Instagram'da olduğu gibi saat 14.50 civarında başladı. WhatsApp sorunun da neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Canlı arıza haritası üzerinde WhatsApp sorunu şu şekilde görülüyor: