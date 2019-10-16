Battle Royale türündeki en sevilen oyunlardan birisi olan PUBG'ye gelecek yeni özellikler merak konusu oldu. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'de kısa bir süre önce PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesine dair merak edilen detaylar ortaya çıkmaya başlamıştı. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin dosya boyutu oyunu oynayanları şaşırtacak cinsten. Aynı zamanda oyuna merakla beklenen bir özellik daha geliyor. Peki, PUBG Mobile yeni güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

HELİKOPTER GELİYOR

Her güncellemeyle PUBG'ye yeni silah, eşya ve envanterler ekleniyor. Yeni güncellemeyle birlikte PUBG'ye bir helikopter eklenebileceği konuşuluyor. Yakın zaman gelmesi beklenen helikopter özelliğiyle birlikte su, hava ve kara araçları tamamlanmış olacağı belirtiliyor.