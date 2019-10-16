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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:26

Mobile güncellemesinde çıldırtacak özellik! ne zaman gelecek? İşte yeni özellikleri

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PlayerUnknown's Battlegrounds yani Mobile güncellemesi kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. PUBG meraklıları daha şimdiden 0.15.0 güncellemesinin ne zaman geleceği hakkında araştırmalara başladı. Peki, si ne zaman gelecek? İşte PUBG'ye gelecek yeni özellikler...

PUBG Mobile güncellemesinde çıldırtacak özellik!

Battle Royale türündeki en sevilen oyunlardan birisi olan PUBG'ye gelecek yeni özellikler merak konusu oldu. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'de kısa bir süre önce PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesine dair merak edilen detaylar ortaya çıkmaya başlamıştı. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin dosya boyutu oyunu oynayanları şaşırtacak cinsten. Aynı zamanda oyuna merakla beklenen bir özellik daha geliyor. Peki, PUBG Mobile yeni güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

HELİKOPTER GELİYOR

Her güncellemeyle PUBG'ye yeni silah, eşya ve envanterler ekleniyor. Yeni güncellemeyle birlikte PUBG'ye bir helikopter eklenebileceği konuşuluyor. Yakın zaman gelmesi beklenen helikopter özelliğiyle birlikte su, hava ve kara araçları tamamlanmış olacağı belirtiliyor.

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FB Roch FB Roch

Gunecelleme güzel ama artık kasıyor telefonunun markası iphano 11 ama kasıyorrrrr

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 16.10.2019 17:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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