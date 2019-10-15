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  • 15.10.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:22

Telefonlarda bir dönemin sonu geliyor! SIM kartlar yeni sistemde artık böyle olacak

Apple tarafından piyasaya sürülen son lar kullanıcıların dikkatini çekerken aynı zamanda bu cihazların merak edilen özelliklerinden birisi ise eSIM teknolojisi oldu. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisiyle beraber SIM kartlar tarih olacağı konuşuluyor. İşte yakın bir süreçte milyonlarca telefonda yer alacak yeni teknoloji ve detayları...

Telefonlarda bir dönemin sonu geliyor! SIM kartlar artık...

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor. Hürriyet'in haberine göre eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

YENİ SIM TEKNOLOJİSİNDE NELER OLACAK?

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

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