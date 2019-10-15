Google milyonlarca cep telefonu kullanıcısına güzel haberler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Android 10 ve Android Pie güncellemesi için müjdeli bir haber verdi. Özellikle Huawei telefonların Android 10 ve Android Pie güncellemesi alıp almayacağı oldukça merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak. Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu arada Samsung düğmeye bastı, Android 10 güncellemesiyle baştan aşağı yenilenecek telefonları paylaştı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.
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Huawei mate 10 na hala guncelleme geliyo samsunga ise s9 dan baslatti samsung her cikardi telefona bir kez guncelleme veriyo
Samsung galaxy s8 e gelmiyor çok saçma telefonun değeri 4.499 tl ve güncelleme gelmiyo 1.000 tl lik telefona geliyor. Karışık bir durum
Huawei Y9 Prime 2019 cihazı neden bu listede yer almıyor şaşırdım açıkçası bu Mayıs 2019 da duyuruldu ve Android 10 güncellemesini çoğu cihazdan önce alması lazım.
Samsung j4 serilerine gelmedi android 10 nezaman güncelleme gelcek aceba
P smart 2019 güncelleme istiyoruz diyenler like
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