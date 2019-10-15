Google milyonlarca cep telefonu kullanıcısına güzel haberler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Android 10 ve Android Pie güncellemesi için müjdeli bir haber verdi. Özellikle Huawei telefonların Android 10 ve Android Pie güncellemesi alıp almayacağı oldukça merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak. Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu arada Samsung düğmeye bastı, Android 10 güncellemesiyle baştan aşağı yenilenecek telefonları paylaştı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.

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