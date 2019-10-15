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  • 16.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 08:57

Pie ve si alan cep telefonu marka ve modeller listesi! İşte yeni özellikleri

Pie ve si alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler. ve Android 10 güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. , Android telefonlar için geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Son olarak bir süre önce açıklama yapan Google, Android Q olacağını düşünülen yeni sürümün adının Android 10 olduğunu duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... , Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

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Google milyonlarca cep telefonu kullanıcısına güzel haberler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Android 10 ve Android Pie güncellemesi için müjdeli bir haber verdi. Özellikle Huawei telefonların Android 10 ve Android Pie güncellemesi alıp almayacağı oldukça merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak. Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu arada Samsung düğmeye bastı, Android 10 güncellemesiyle baştan aşağı yenilenecek telefonları paylaştı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.

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isminiz isminiz

Huawei mate 10 na hala guncelleme geliyo samsunga ise s9 dan baslatti samsung her cikardi telefona bir kez guncelleme veriyo

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 07:33
Enes Enes

Samsung galaxy s8 e gelmiyor çok saçma telefonun değeri 4.499 tl ve güncelleme gelmiyo 1.000 tl lik telefona geliyor. Karışık bir durum

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evet12
hayır42
cevapla 16.10.2019 10:51
Burak Burak

Huawei Y9 Prime 2019 cihazı neden bu listede yer almıyor şaşırdım açıkçası bu Mayıs 2019 da duyuruldu ve Android 10 güncellemesini çoğu cihazdan önce alması lazım.

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evet1833
hayır11
cevapla 16.10.2019 10:38
Ozan Ozan

Samsung j4 serilerine gelmedi android 10 nezaman güncelleme gelcek aceba

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evet13
hayır6
cevapla 16.10.2019 09:39
isminiz isminiz

P smart 2019 güncelleme istiyoruz diyenler like

Aynı Görüşte misiniz?
evet203
hayır7
cevapla 15.10.2019 23:33
Haberin tüm yorumlarını okuyun (15 yorum)

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HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid Pie ve Android 10 güncellemesi alan cep telefonu marka ve modeller listesi! İşte yeni özellikleri
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