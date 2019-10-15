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  • 15.10.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:40

10 ve si alan cep telefonu marka ve modeller listesi! İşte yeni özellikleri

milyonlarca cep telefonu kullanıcısına güzel haberler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda 10 ve si için müjdeli bir haber verdi. Özellikle Huawei telefonların ve Android Pie güncellemesi alıp almayacağı oldukça merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak. Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu arada Samsung düğmeye bastı, Android 10 güncellemesiyle baştan aşağı yenilenecek telefonları paylaştı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.

Telefonunuzu hemen kontrol edin! Baştan aşağı değişiyor!

Android Pie ve Android 10 güncellemesi alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler. Android Pie ve Android 10 güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. Google, Android telefonlar için geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Son olarak bir süre önce açıklama yapan Google, Android Q olacağını düşünülen yeni sürümün adının Android 10 olduğunu duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

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