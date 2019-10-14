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  • 14.10.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 15:41

'a bir süredir beklenen o özellik geliyor! Milyonları sevindirecek gelişme! Kendini imha edecek

'a kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ler gelmeye devam ediyor. WhatsApp için her gelen yeni özellik kullananlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda Whatsapp haberleri daima ilgi çekiyor. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği karanlık mod ile gündeme geldi. Ayrıca WhatsApp, şimdi de 'kendini imha eden mesajlar'ı test ediyor. Peki, karanlık mod WhatsApp'a ne zaman gelecek? Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

WhatsApp'a bir süredir beklenen o özellik geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir merakla beklenen karanlık mod geliyor. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından alınan yeni karar çok konuşulacak. WhatsApp bazı iOS ve Android sürümlerine desteği kesmeye hazırlanıyor. Şimdi milyonlarca WhatsApp kullanıcısı hangi sürümlere desteğin kesileceğini merak ediyor.

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