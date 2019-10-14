Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir merakla beklenen karanlık mod geliyor. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından alınan yeni karar çok konuşulacak. WhatsApp bazı iOS ve Android sürümlerine desteği kesmeye hazırlanıyor. Şimdi milyonlarca WhatsApp kullanıcısı hangi sürümlere desteğin kesileceğini merak ediyor.

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