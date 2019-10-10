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  • 10.10.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:17

Milyonları sevindirdi! 'a beklenen o özellik geldi! İşte WhatsApp'ın yeni görünümü

ile ilgili yeni bir özellik milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek türden. Whatsapp özelliği ile kullanıcıları adeta mest etti. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp'a Instagramın ardından o özellik geldi. WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan ler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile oldukça fazla konuşulacak. Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın yeni özelliklere odaklanabilmek için bu kararı aldığı konuşuluyor. Bilindiği üzere WhatsApp çok eski sürümlü telefonlarda kullanılmasıyla biliniyordu.

Milyonları sevindirdi! WhatsApp'a beklenen o özellik geldi!

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir merakla beklenen karanlık mod geliyor. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.

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