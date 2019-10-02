Cep telefonu kullanıcılarının vazgeçilmez uygulaması olan Whatsapp ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen haberler iyi değil Whatsapp milyonlarca kullanıcıya dava açabilir. Kuralları ihlal edenler kötü yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.

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