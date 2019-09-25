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  • 25.09.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 10:45

'den şirketleri , ve 'e dava

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Güney Kore markası , şirketlerine Almanya'da patent ihlali davası açtı. , ve 'in içerisinde bulunduğu markalara açılan davada, buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisi hakkında patentlerin ihlal edildiği iddia ediliyor.

Dünya devinden Koç Grubu'na patent davası

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre; , 'nun şirketlerine Almanya'da patent ihlali davası açtı.

Şirket buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisi hakkında patentlerinin ihlal edildiğini iddia ediyor.

İhlal davası açılan şirketler arasında , 'nun Almanya'da bulunan şirketi Beko Deutschland GmbH ve bulunuyor. Dava Münih Bölge mahkemesinde görülecek.

AVRUPA'DA SATILAN BUZDOLAPLARINDA KULLANILDI
LG'den yapılan açıklamada şirketin buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisinin söz konusu firmaların Avrupa'da sattığı buzdolaplarında kullanıldığı iddia ediliyor.

LG buz yapma teknolojisinin içinde 400 patent bulunduğunu söylüyor. LG'nin Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Jeon Saeng-gyu fikri mülkiyet haklarını korumak istediklerini söyledi.

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