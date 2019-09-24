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  • 24.09.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 14:04

siz nasıl kullanılır? İnternet olmadan WhatsApp kullanma formülü ve cep telefonu ayarı!

'a muhteşem bir özellik daha geldi. Artık yokken bile Whatsapp'ı kullanabileceksiniz. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? Bu sorunun yanıtını haberimizde verdik. Anlık mesajlaşma uygulaması hizmeti sağlayan WhatsApp'da internet üzerinden mesaj gönderimi yapılmakta. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar aktif web bağlantısı olana kadar uygulamada yer almaktadır ve daha sonra kullanıcıya gönderilmektedir. Diğer yandan son açıklanan detaylara göre WhatsApp'ı internet olmadan kullanmak mümkün oluyor ve bunun için bazı özellikleri kullanmak mecbur oluyor. için bu özellik kullanılıyor ancak için ne zaman hizmete sunulacağı belirsizlik içinde. İşte adım adım telefondan İnternetsiz WhatsApp kullanma rehberi!

WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? İşte cep telefonu ayarı

Dünya genelinde günlük en az 1 milyar aktif kullanıcı sayısına çıkan WhatsApp'ta aktif kullanıcı sayısı ise en az 1,3 milyar rakamına ulaşmış durumda. WhatsApp'da kullanıcılar bir gün içinde yaklaşık 55 milyar mesaj gönderiyorlar. Böylesine çok kullanıcısının bulunduğu WhatsApp'ı internet olmadan kullanmak mümkün mü sorusu sorulurken milyarlarca kişiyi sevindirecek gelişme yaşandı. Peki İnternetsiz WhatsApp'a Nasıl Girilir? İnternetsiz WhatsApp Nasıl Kullanılır? İşte detaylar. Bu arada cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

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