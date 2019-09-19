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  • 20.09.2019 01:23
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 01:28

'dan 'ye ortaklık teklifi! " ve SSJ100'ü beraber üretelim"

Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve ’nin ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak ortak üretim projelerine ilgi duyabilir."

İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR
Görüşmelerin, 'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300'ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul'da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.

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