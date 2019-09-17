Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 17.09.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 18:02

Kullananlar şaşkın! ile sesli arama yaparsanız... Whatsapp'ta milyonları etkileyen açık!

cep telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması oldu. Whatsapp cep telefonu kullananların adeta olmazsa olması durumunda. Fakat bazen Whatsapp'ın olumsuz özellikleri de ortaya çıkıyor ve milyonları zor durumda bırakıyor. Bu bağlamda Whatsapp'ta sesli arama yaparken çok dikkat edin. Çünkü sesli arama yaparsınız kişisel bilgileriniz çalınabilir. Peki bunu nasıl yapıyorlar. WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Endüstri Başkanlığı'nın şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. () yeni vaziyet Raporu yayımladı. Raporda kişisel verilere ulaşmak için cep telefonlarında kullanılan uygulamalardaki eksiklerden yararlanıldığına dikkat çekildi.

Whatsapp'ta milyonları etkileyen açık! Eğer sesli arama yapılırsa..

Whatsapp'ta milyonları etkileyen açık! Eğer Whatsapp ile sesli arama yaparsanız... Whatsapp'ın gizli tehlikesinin İsrailli NSO Grubu tarafından keşfedildiği belirlendiği tespit edildi. WhatsApp üzerinden yapılan saldırı hedeflenen telefon numaralarına yönelik olarak, WhatsApp sesli arama kullanılarak, telefona zararlı yazılım yüklenmesine neden olan ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı. Bu anlamda Türkiye'de siber güvenlik alanında önemli projeler yapan ve yerli ürünler geliştiren STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech"in Nisan-Haziran arasını kapsayan yeni Siber Tehdit Durum Raporu, zararlı yazılımlar ile gerçekleştirilen siber saldırılara karşı uyarıyor. Bugün sayıca artmakta olan yazılım zafiyetlerini hedef alan bu saldırılar, sıklıkla ofis dokümanları ve spam e-postalar aracılığı ile yayılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriKullananlar şaşkın! Whatsapp ile sesli arama yaparsanız... Whatsapp'ta milyonları etkileyen açık!
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri