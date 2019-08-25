Whatsapp yeni gelen bir haberle yeninden gündeme oturmayı başardı. Yeni gelen haber ise bir hayli enteresan. Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu kişi sevgiliniz de olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken Android sürümü bulunan Whatsapp for Whatscan isimli uygulamayı edinmek.