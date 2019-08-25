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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 17:26

'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun! Milyonlara büyük şok!

Milyonlara büyük şok! 'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun! İşte okuma yolları! WhatsApp yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü.

Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun!

Whatsapp yeni gelen bir haberle yeninden gündeme oturmayı başardı. Yeni gelen haber ise bir hayli enteresan. Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu kişi sevgiliniz de olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken Android sürümü bulunan Whatsapp for Whatscan isimli uygulamayı edinmek.

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