Whatsapp yeni gelen bir haberle yeninden gündeme oturmayı başardı. Yeni gelen haber ise bir hayli enteresan. Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu kişi sevgiliniz de olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken Android sürümü bulunan Whatsapp for Whatscan isimli uygulamayı edinmek.
Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun! Milyonlara büyük şok!
Milyonlara büyük şok! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun! İşte okuma yolları! WhatsApp yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü.
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