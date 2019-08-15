Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarına sunacak. Milyonların kullandığı uygulamaya gelecek özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, hangi özellikler gelecek. İşte WhatsApp'a gelecek yeni o özellikler...
WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK
WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.
İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.