Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarına sunacak. Milyonların kullandığı uygulamaya gelecek özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, hangi özellikler gelecek. İşte WhatsApp'a gelecek yeni o özellikler...

WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK

WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.

İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak.