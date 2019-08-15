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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 00:06

'a iki yeni özellik geliyor! Karşı tarafa artık daha kolay gönderilebilecek

Dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyar kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması iki yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'a gelecek yeni özellikler şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, WhatsApp'a gelecek yeni özellikler nelerdir? İşte o özellikler...

WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor!

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarına sunacak. Milyonların kullandığı uygulamaya gelecek özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, hangi özellikler gelecek. İşte WhatsApp'a gelecek yeni o özellikler...

WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK

WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.

İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak.

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