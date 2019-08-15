Google, geçtiğimiz günlerde Android'in işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android 9.0 Pie'ı resmi olarak yayınlamıştı. Yeni sürüm sayesinde Android cihazları pek çok yeni kullanışlı özelliğe kavuşuyorlar. Aralarından bazıları Android kullanıcılarını gerçekten de çok mutlu edecek. Android 9.0 Pie, cihazlarınızı 5 farklı Bluetooth cihazıyla aynı anda eşleştirebilmenize ve cihazlar arasında sorunsuz olarak geçiş yapabilmenize olanak tanıyor. Bu arada 2019 yılının şüphesiz en çok yeniliklerden birisi Google'ın Android Q sürümüdür. Android Q hakkında yavaş yavaş özellikler netleşmeye başladı. Peki Android Pie ve Android Q özellikleri nedir? Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonu modelleri hangileri?