Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.
Android telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi Android Pie'ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie ve Android Q hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android Q güncellemesi alacak modellerin tam listesi. Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...
Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonu modelleri! Android Pie ve Android Q özellikleri!
Google, geçtiğimiz günlerde Android'in işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android 9.0 Pie'ı resmi olarak yayınlamıştı. Yeni sürüm sayesinde Android cihazları pek çok yeni kullanışlı özelliğe kavuşuyorlar. Aralarından bazıları Android kullanıcılarını gerçekten de çok mutlu edecek. Android 9.0 Pie, cihazlarınızı 5 farklı Bluetooth cihazıyla aynı anda eşleştirebilmenize ve cihazlar arasında sorunsuz olarak geçiş yapabilmenize olanak tanıyor. Bu arada 2019 yılının şüphesiz en çok yeniliklerden birisi Google'ın Android Q sürümüdür. Android Q hakkında yavaş yavaş özellikler netleşmeye başladı. Peki Android Pie ve Android Q özellikleri nedir? Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonu modelleri hangileri?
Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.
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