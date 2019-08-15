Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.

Android telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi Android Pie'ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie ve Android Q hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android Q güncellemesi alacak modellerin tam listesi. Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...