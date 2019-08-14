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  • 14.08.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 12:02

Kullananlar şokta! 'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun, nasıl okunur? nedir?

yeni gelen bir haberle yeninden gündeme oturmayı başardı. Yeni gelen haber ise bir hayli enteresan. Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu şişi sevgilinizde olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken sürümü bulunan isimli uygulamayı edinmek. Fakat başkalarının mesajlarını okumayı mümkün kılan bu uygulamanın kullanılması ne derece etiktir bu tartışılır. Eğer yakalanırsanız karşı tarafta açacağınız yara ve oluşacak güvensizlik ortamını göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz. Peki Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajlar nasıl okunur? nedir? İşte tüm detaylar

Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun, nasıl okunur?

WhatsApp yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.

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