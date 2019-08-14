WhatsApp yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.