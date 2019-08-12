Eylül ayında Apple yeni modellerini tanıtacak. Yeni modellerin tanıtılmasına az bir zaman kala teknoloji meraklıları iPhone 11 hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 modelleri için geri sayım başladı. Daha modeller tanıtılmadan birçok sitede iPhone modellerinin görüntüleri dolaşmaya başladı. Peki, iPhone 11 ne zaman çıkıyor? iPhone 11 yeni özellikleri neler olacak? İşte iPhone 11'e dair son detaylar...

IPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

iPhone 11'in henüz hangi tarihte çıkacağı belli olmadı. Apple'ın yeni iPhone modellerini satışa sunacağı tarihin yakın bir süreçte belli olması bekleniyor.