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  • 12.08.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:42

açıkladı! 3 uydu daha hizmete girecek

Ulaştırma ve Cahit Turhan, yapımı süren 3 uydu 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla birlikte toplamda uydu sayısının 6'ya yükseleceğini belirtti.

Bakan açıkladı! 3 uydu daha hizmete girecek
Ulaştırma ve Cahit Turhan ", yapımı devam eden 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi.

Bakan Turhan "Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak. Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydufilosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek" açıklamasında bulundu.

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