WhatsApp'ta milyonları bekleyen tehlike! Bu yöntemle insanları kandırıyorlar

WhatsApp üzerinden yayılım sağlamaya çalışan internet dolandırıcıları, WhatsApp uygulamasının yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1.000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

Ödüle ulaşmak amacıyla bağlantıyı tıklayan kullanıcılar teklifi nasıl bulduklarından uygulama hakkındaki görüşlerine kadar sorular içeren bir anket sayfasına yönlendiriliyor. Büyük ödüle ulaşabilmeleri için de bu teklifi en az 30 kişiye daha iletmeleri isteniyor. Aldatmacayı tasarlayanların hedefi tıklama sahtekarlığı yolu ile para kazanmak, yani bir kampanyanın operatörleri için gelir getiren sahte reklam tıklamalarını toplamak.