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  • 11.08.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 18:59

Heyecanla beklenen Mobile Lite Türkiye'ye geldi! sistem gereksinimi, özellikleri neler?

Dünya genelinde milyonların oynadığı 'de yeni bir dönem daha başladı. Oyun tutkunlarının severek oynadığı PUBG'ye gelen özellikler yakından takip ediliyor. PUBG, donanımsal özellikleri düşün olan Android telefonlar için 'ı çıkardı. Peki, Heyecanla beklenen 'ye geldi! Peki, nelerdir? nelerdir?

Heyecanla beklenen PUBG Mobile Lite Türkiye'ye geldi!

PUBG meraklılarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Dünya genelinde en çok oynananlar listesinde zirvede yer alan PUBG'de Mobile Lite şu sıralar çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Yüz binlerce PUBG meraklısının merakla beklediği PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! Peki, Peki, PUBG Mobile Lite sistem gereksinimleri nelerdir? PUBG Mobile Lite özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...

PUBG MOBİLE LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

PUBG Mobile Lite, RAM'i 2 GB altında bulunan akıllı telefonlar için geliştirildi. RAM için 1 GB sınırı bulunuyor. Telefonun 8 GB depolama alanının olması gerekiyor. Oyunun kurulum paketi ise 400 MB.

PUBG Mobile Lite özelliklerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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