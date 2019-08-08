Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 08.08.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 11:52

'a milyonları sevindiren geldi! WhatsApp'ta video paylaşırken...

'a her gün yeni bir özellik eklenmeye devam ediyor. Son eklenen özellik ise milyonların hoşuna gidecek cinsten olacak. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Instagram'ın sevilen özelliklerinden olan "Boomerang" özelliği geliyor. Bu sayede kullanıcılar, kaydettikleri kısa videoları Boomerang da denilen hızlandırılmış ve kendini tekrarlayan bir şekilde karşı tarafa gönderebilecekler. Mevcut telefonunuz bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

WhatsApp'a milyonları sevindiren yeni özellik geldi!

WhatsApp'a milyonları sevindiren yeni özellik geldi! WhatsApp'ta video paylaşırken... Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Instagram'daki 'Boomerang' özelliğine benzer bir video paylaşım özelliği geliyor. Hem WhatsApp hem de Instagram, bağımsız birer şirket olarak kurulduktan yıllar sonra Facebook tarafından satın alındılar. Şu sıralarda test aşamasında olan özelliğin kullanıma geçmesiyle birlikte her iki platform da ortak bir özelliğe sahip olmuş olacaklar. Whatsapp'ı İster yazılımcının kendi sitesinden, istersek örneğin Android'in sanal marketi olan Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz... Uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa Gsm numaranızı yazıyoruz, daha sonra WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp'a milyonları sevindiren yeni özellik geldi! WhatsApp'ta video paylaşırken...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri