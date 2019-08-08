WhatsApp'a milyonları sevindiren yeni özellik geldi! WhatsApp'ta video paylaşırken... Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Instagram'daki 'Boomerang' özelliğine benzer bir video paylaşım özelliği geliyor. Hem WhatsApp hem de Instagram, bağımsız birer şirket olarak kurulduktan yıllar sonra Facebook tarafından satın alındılar. Şu sıralarda test aşamasında olan özelliğin kullanıma geçmesiyle birlikte her iki platform da ortak bir özelliğe sahip olmuş olacaklar. Whatsapp'ı İster yazılımcının kendi sitesinden, istersek örneğin Android'in sanal marketi olan Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz... Uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa Gsm numaranızı yazıyoruz, daha sonra WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor.