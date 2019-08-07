Yarım saate yakın bir süredir milyonlarca Instagram kullanıcısı uygulamada çeşitli erişim problemleri yaşıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulamasında hikayelerde ve akış yenilenmesinde problemler yaşanmaya başlandı. Bu nedenle birçok kullanıcı arama motorlarında "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Instagram'da kısa bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.