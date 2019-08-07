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  • 07.08.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 18:42

çöktü mü? Instagram'da hikayeler neden gözükmüyor? 7 Ağustos Instagram erişim problemi

kullanıcıları yaklaşık yarım saattir uygulamada Instagram'da hikayelerle ilgili problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle uygulamada sorun yaşayan pek çok kullanıcı arama motorlarında internette Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ağustos'taki Instagram erişim problemi nedir? İşte o sorunun yanıtı...

Instagram'da erişim problemi yaşanıyor!

Yarım saate yakın bir süredir milyonlarca Instagram kullanıcısı uygulamada çeşitli erişim problemleri yaşıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulamasında hikayelerde ve akış yenilenmesinde problemler yaşanmaya başlandı. Bu nedenle birçok kullanıcı arama motorlarında "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Instagram'da kısa bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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