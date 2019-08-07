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  • 07.08.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 19:07

FIFA 2020 demo ne zaman çıkacak? FIFA 2020 sistem gereksinimleri, özellikleri nelerdir?

Futbol oyunu tutkunları FIFA'nin yeni serisi olan FIFA 2020'nin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. FIFA 2020 çıkış tarihi EA SPORTS tarafından açıklanırken, oyuna ilişkin sistem gereksinimleri de netleşti. Şimdi FIFA meraklıları FIFA 2020 demo ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, FIFA 2020 sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

FIFA 2020 demo ne zaman çıkacak?

FIFA'nın yeni oyunu olan FIFA 2020 için heyecan dorukta. Spor oyunu tutkunları FIFA 2020'nin çıkacağı tarihi büyük bir merakla beklemeye başladı. EA Sports oyuna ilişkin gerekli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. FIFA 2020 sistem gereksinimlerini merak edenler için de büyük bir soru işareti netlik kazandı. Peki, FIFA 2020 ne zaman çıkacak? İşte o sorunun yanıtı...

FIFA 2020 DEMO NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 2020 demo çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak EA SPORTS resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan kısa videoya göre, FIFA 2020 28 Eylül 2019 tarihinde çıkacak.

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