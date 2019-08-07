Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 07.08.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:38

Pie ve özellikleri nedir? ve Android Q si alan cep telefonu modelleri hangileri?

, geçtiğimiz günlerde ’in işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android 9.0 Pie'ı resmi olarak yayınlamıştı. Yeni sürüm sayesinde Android cihazları pek çok yeni kullanışlı özelliğe kavuşuyorlar. Aralarından bazıları Android kullanıcılarını gerçekten de çok mutlu edecek. Android 9.0 Pie, cihazlarınızı 5 farklı Bluetooth cihazıyla aynı anda eşleştirebilmenize ve cihazlar arasında sorunsuz olarak geçiş yapabilmenize olanak tanıyor. Bu arada 2019 yılının şüphesiz en çok yeniliklerden birisi Google’ın sürümüdür. Android Q hakkında yavaş yavaş özellikler netleşmeye başladı. Peki ve Android Q özellikleri nedir? Android Pie ve Android Q si alan cep telefonu modelleri hangileri?

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid Pie ve Android Q özellikleri nedir? Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonu modelleri hangileri?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri