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  • 08.08.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 13:49

Pie ve cep telefonlarını baştan aşağı değiştirecek

, geçtiğimiz günlerde 'in işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android 9.0 Pie'ı resmi olarak yayınlamıştı. Yeni sürüm sayesinde Android cihazları pek çok yeni kullanışlı özelliğe kavuşuyorlar. Aralarından bazıları Android kullanıcılarını gerçekten de çok mutlu edecek.

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak.

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