Whatsapp ile ilgili her gün haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi gelen haber ise bir hayli ilginç. Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuma şansınız bulunuyor. Bu bağlamda sadece Android sürümü bulunan Whatsapp for Whatscan isimli uygulamayı edinmeniz gerekiyor. Fakat başkalarının mesajlarını okumayı mümkün kılan bu uygulamanın kullanılması ne derece etiktir bu tartışılır.