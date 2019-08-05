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  • 06.08.2019 01:44
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 01:44

'nin yeni işletim sistemi bu hafta tanıtılacak! ?

Çin merkezli teknoloji devi bir süredir ile yaşadığı problemlerden ötürü zor günler geçiriyordu. Huawei ambargo problemi nedeniyle zor günler geçiriren şirket, kendi işletim sistemi HongMeng OS'u ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Milyonlarca Huawei kullanıcısı Huawei'nin yeni işletim sisteminin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, ? İşte merak edilenler...

Huawei'nin yeni işletim sistemi HongMeng OS nasıl olacak?

Bir süredir Huawei ve Google arasında problemler yaşanıyordu. Huawei'nin ABD ticaret yasağı sonrasında geliştirmeye hız verdiği HongMeng OS, 9 Ağustos tarihinde Çin'de yapılacak etkinlikte dünyaya duyurulacak.

HUAWEİ'NİN ÖZEL İŞLETİM SİSTEMİ: HONGMENG OS

Ülkenin Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında ilk kez görülmesi beklenen Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için çalışacak.

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