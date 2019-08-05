Bir süredir Huawei ve Google arasında problemler yaşanıyordu. Huawei'nin ABD ticaret yasağı sonrasında geliştirmeye hız verdiği HongMeng OS, 9 Ağustos tarihinde Çin'de yapılacak etkinlikte dünyaya duyurulacak.
HUAWEİ'NİN ÖZEL İŞLETİM SİSTEMİ: HONGMENG OS
Ülkenin Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında ilk kez görülmesi beklenen Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için çalışacak.
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