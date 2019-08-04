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  • 04.08.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 20:52

Instagram çöktü mü? Instagram'da akış neden yenilenmiyor?

Yaklaşık yarım saattir Instagram'da kullanıcılar çeşitli erişim problemleri yaşıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulamasında akış yenilenemiyor. Şimdi birçok kullanıcı arama motorlarında "Instagram neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman düzelecek?

Instagram'da erişim problemi yaşanıyor

Bir süredir Instagram kullanıcıları uygulamada "Akış yenilenemedi" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar internette "Instagram neden açılmıyor?" ve "Instagram ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Instagram'da, saat 18:30'dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

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