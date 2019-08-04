Instagram çöktü mü? Instagram'da akış neden yenilenmiyor?

Bir süredir Instagram kullanıcıları uygulamada "Akış yenilenemedi" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar internette "Instagram neden açılmıyor?" ve "Instagram ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Instagram'da, saat 18:30'dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.