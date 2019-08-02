Whatsapp'ın gizli tehlikesinin İsrailli NSO Grubu tarafından keşfedildiği belirlendiği tespit edildi. WhatsApp üzerinden yapılan saldırı hedeflenen telefon numaralarına yönelik olarak, WhatsApp sesli arama kullanılarak, telefona zararlı yazılım yüklenmesine neden olan ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı. Bu anlamda Türkiye'de siber güvenlik alanında önemli projeler yapan ve yerli ürünler geliştiren STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech"in Nisan-Haziran arasını kapsayan yeni Siber Tehdit Durum Raporu, zararlı yazılımlar ile gerçekleştirilen siber saldırılara karşı uyarıyor. Bugün sayıca artmakta olan yazılım zafiyetlerini hedef alan bu saldırılar, sıklıkla ofis dokümanları ve spam e-postalar aracılığı ile yayılıyor.