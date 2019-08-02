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  • 02.08.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 12:26

'ta sesli arama yaptığınızda ... milyonları etkiliyor

Dünyanın en yaygın kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda gelen haber ise milyonlarca kişiyi etkileyecek düzeyde. una gore eski sürüm WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı savunma endüstri Başkanlığı'nın şirketi müdafa Teknolojileri Mühendislik ve ticaret A.Ş. () yeni Siber Tehdit vaziyet Raporu yayımladı. Raporda kişisel verilere ulaşmak için cep telefonlarında kullanılan uygulamalardaki eksiklerden yararlanıldığına dikkat çekildi. Raporda WhatsApp üzerinden meydana getirilen bir saldırı hatırlatıldı. İşte ve detaylar

Whatsapp'ın gizli tehlikesinin İsrailli NSO Grubu tarafından keşfedildiği belirlendiği tespit edildi. WhatsApp üzerinden yapılan saldırı hedeflenen telefon numaralarına yönelik olarak, WhatsApp sesli arama kullanılarak, telefona zararlı yazılım yüklenmesine neden olan ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı. Bu anlamda Türkiye'de siber güvenlik alanında önemli projeler yapan ve yerli ürünler geliştiren STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech"in Nisan-Haziran arasını kapsayan yeni Siber Tehdit Durum Raporu, zararlı yazılımlar ile gerçekleştirilen siber saldırılara karşı uyarıyor. Bugün sayıca artmakta olan yazılım zafiyetlerini hedef alan bu saldırılar, sıklıkla ofis dokümanları ve spam e-postalar aracılığı ile yayılıyor.

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