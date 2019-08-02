Dünyanın en yaygın kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda gelen haber ise milyonlarca kişiyi etkileyecek düzeyde. Siber tehdit durum raporuna gore eski sürüm WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla casus yazılım yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor.