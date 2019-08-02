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  • 02.08.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 10:28

Büyük tehlike! 'ta sesli arama yaptığınızda...

'ın gizli tehlikesinin İsrailli NSO Grubu tarafından keşfedildiği belirlendiği tespit edildi. WhatsApp üzerinden yapılan saldırı hedeflenen telefon numaralarına yönelik olarak, WhatsApp sesli arama kullanılarak, telefona yüklenmesine neden olan ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı.

Dünyanın en yaygın kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda gelen haber ise milyonlarca kişiyi etkileyecek düzeyde. Siber tehdit durum raporuna gore eski sürüm WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla casus yazılım yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor.

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