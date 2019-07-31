PUBG'de son olarak PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlanmış, oyunda çeşitli yenilikler yapılmıştı. Yeni güncellemede ise Erangel haritasında nasıl yenilikler olacağı konuşuluyor. PUBG meraklılarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Milyonca kişinin izlediği The Walking Dead dizisi ve PUBG Corporation arasında ortak bir çalışma yapılacağı konuşuluyor.

ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPILACAK MI?

PUBG Corporation ve The Walking Dead arasında ortak bir çalışma yapacağı iddia ediliyor. Bu ortak çalışmanın oyunda zombi karakterlerin yer almasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.