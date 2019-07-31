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  • 31.07.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:06

'den heyecanlandıracak hamle! Milyonların izlediği yabancı diziyle ortak çalışma yapılacak

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla oynadığı 'nin dünyaca ünlü yabancı bir diziyle ortak bir çalışma yapacağı konuşuluyor. Oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip eden PUBG meraklıları şimdi son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, PUBG'nin yayınlanan son güncellemesinde ne gibi değişikler yer alıyor? İşte PUBG hakkında merak edilen son yenilikler...

PUBG milyonların izlediği diziyle ortak çalışma yapılacak

PUBG'de son olarak PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlanmış, oyunda çeşitli yenilikler yapılmıştı. Yeni güncellemede ise Erangel haritasında nasıl yenilikler olacağı konuşuluyor. PUBG meraklılarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Milyonca kişinin izlediği The Walking Dead dizisi ve PUBG Corporation arasında ortak bir çalışma yapılacağı konuşuluyor.

ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPILACAK MI?

PUBG Corporation ve The Walking Dead arasında ortak bir çalışma yapacağı iddia ediliyor. Bu ortak çalışmanın oyunda zombi karakterlerin yer almasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

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