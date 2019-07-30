Samsung TV’lerde kampanya rüzgarı

Samsung'un düzenlediği ve 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında, 2019 model UHD, QLED, QLED 8K ve Frame TV modellerinden satın alanları 5 bin liraya varan geri ödeme fırsatı bekliyor. Dileyen müşteriler geri ödeme imkanı yerine, geri ödeme tutarından yüzde 40 daha değerli, televizyonun satın alındığı satış noktasında geçerli olacak hediye çekine sahip olma fırsatı yakalayabilecek. Türkiye'de satışta olan Samsung QLED 8K TV'nin tavsiye edilen başlangıç fiyatı KDV dahil 35 bin 999 lira.
- Teknoloji
- 30.07.2019
- Gazete
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