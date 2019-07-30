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’lerde kampanya rüzgarı

Samsung TV’lerde kampanya rüzgarı
Samsung'un düzenlediği ve 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında, 2019 model UHD, , QLED 8K ve Frame modellerinden satın alanları 5 bin liraya varan geri ödeme fırsatı bekliyor. Dileyen müşteriler geri ödeme imkanı yerine, geri ödeme tutarından yüzde 40 daha değerli, televizyonun satın alındığı satış noktasında geçerli olacak hediye çekine sahip olma fırsatı yakalayabilecek. 'de satışta olan QLED 8K TV'nin tavsiye edilen başlangıç fiyatı dahil 35 bin 999 lira.

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