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Sağlık kontrolü yapıyor

Sağlık kontrolü yapıyor
Huaweİ Watch GT Active, sadece hareketleri ve egzersizi değil, kalp atış hızı ve uyku kalitesini de izliyor. Ürün, gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemesi için TruSeen teknolojisine sahip. Kalp atışı takip işlevi sadece egzersiz programı çalıştırıldığında değil, tüm gün kalbin aktivitesi izlenerek gerçekleştiriliyor. Huawei, 1.39 inç AMOLED ekrana sahip Watch GT Active'de 14 gün boyu kesintisiz çalışabilen düşük güç tüketimi sistemi geliştirdi.

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