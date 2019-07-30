SONY, 1000X ürün ailesini kablosuz WF-1000XM3 kulaklıklar ile genişletiyor. Çift Gürültü Sensörü Teknolojisi ve HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1e yongası ile daha da geliştirilen gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık, 10 dakika şarj ile 90 dakikaya kadar pil ömrü elde etmeyi sağlıyor.
WF-1000XM3 kulaklık başlıklarının aynı zamanda şarj cihazı özelliği taşıyan ve hareket halindeyken şarj etme imkanı sunan kutusu sayesinde, gürültü engelleme özelliği açıkken 24 saate kadar müzik dinlenebiliyor. Kulaklık, Ağustos ayının ortasından itibaren raflardaki yerini alacak.
WF-1000XM3 kulaklık başlıklarının aynı zamanda şarj cihazı özelliği taşıyan ve hareket halindeyken şarj etme imkanı sunan kutusu sayesinde, gürültü engelleme özelliği açıkken 24 saate kadar müzik dinlenebiliyor. Kulaklık, Ağustos ayının ortasından itibaren raflardaki yerini alacak.
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