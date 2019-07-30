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Sadece müziği dinle! gürültü engelleme özelleiğine sahip

’nin yeni kulaklıkları Sony , Ağustos ortasında satışa çıkıyor. ve QN1e yongası ile daha da geliştirilen gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık, 10 dakika şarj ile 90 dakikaya kadar pil ömrü elde etmeyi sağlıyor.

Sadece müziği dinle
SONY, 1000X ürün ailesini kablosuz WF-1000XM3 kulaklıklar ile genişletiyor. ve QN1e yongası ile daha da geliştirilen kulaklık, 10 dakika şarj ile 90 dakikaya kadar pil ömrü elde etmeyi sağlıyor.



kulaklık başlıklarının aynı zamanda şarj cihazı özelliği taşıyan ve hareket halindeyken şarj etme imkanı sunan kutusu sayesinde, gürültü engelleme özelliği açıkken 24 saate kadar müzik dinlenebiliyor. Kulaklık, Ağustos ayının ortasından itibaren raflardaki yerini alacak.

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