Oppo, Reno Z'yi teknoloji severlerin beğenisine sundu. Reno Z, 6.4 inç büyüklüğündeki su damlası ekranı, 48MP + 5MP çift kamerası, 32MP selfie kamerası ve yeni ekran parmak izi kilidi özellikleri ile dikkat çekiyor. 48MP kamera; 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı ve 6P lens özelliklerini taşıyor. Reno Z'nin ön kamerası ise her ayrıntıyı yakalamak için 32MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor.
- Teknoloji
- 30.07.2019
- Gazete
Reno z sahnede
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