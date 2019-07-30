PlayStation oyun konsolunun yeni versiyonunun ne zaman çıkacağı şu sıralar oyun meraklıları tarafından merak ediliyor. Bir teknoloji firmasının resmi İsveç web sitesinde PlayStation 5 ön sipariş sayfası yanlışlıkla paylaşıldı. Peki, PS 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 özellikleri nasıl olacak? PS 5 ön fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

PS 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.