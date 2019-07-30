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  • 31.07.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 02:12

? nasıl olacak? ne kadar?

Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni PlayStation modelinin yakında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu nedenle PlayStation 5'in çıkış tarihi oyun meraklıları tarafından merakla araştırılıyor. 2013'te çıkan PlayStation 4'ün ardından PlayStation 5'te yer alacak özellikler merak konusu. Peki, ? nasıl olacak? İşte PlayStation 5 hakkında merak edilenler...

PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS 5 ön satış fiyatı...

PlayStation oyun konsolunun yeni versiyonunun ne zaman çıkacağı şu sıralar oyun meraklıları tarafından merak ediliyor. Bir teknoloji firmasının resmi İsveç web sitesinde PlayStation 5 ön sipariş sayfası yanlışlıkla paylaşıldı. Peki, PS 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 özellikleri nasıl olacak? PS 5 ön fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

PS 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.

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