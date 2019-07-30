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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 23:01

demo yayınlandı! PES 2020 demo nasıl indirilir? PC, PlayStation ve Xbox

PC, PlayStation ve Xbox'ta milyonlarca kişi tarafından oynanan, yıllardır çıkan tüm serileri büyük bir ilgiyle takip edilen demo sürümü yayınlandı. Şimdi futbol oyunseverleri PES 2020 demo nasıl indirilir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte PES 2020 demo hakkında bilgiler...

PES 2020 demo nasıl indirilir?

PES 2020'nin demo sürümü 30 Temmuz Salı günü yayınlandı. PES 2020'nin demo sürümünün yayınlamasıyla birlikte futbol oyunu tutkunları PES 2020 demo hakkında araştırmalara başladı. Peki, PES 2020 demo nasıl indirilir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

PES 2020 DEMO NASIL İNDİRİLİR?

İşte PES 2020 PC, PlayStation ve Xbox'dan indirme yöntemleri...

PLAYSTATİON'DAN NASIL İNDİRİLİR?

Oyunun demo sürümünü Playstation üzerinden indirmek için, Playstation Store'a girip PES 2020 demo yazıp aratmanız yeterli olacaktır.

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